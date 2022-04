Mehed tunnevad vahel, et neil on päris raske elu. Tõid ju naisele lilli? Võtsid isegi tolmuimejaga tolmu ja ka prügi sai ka välja viidud? Kuid lähenemiskatsed temakesele saavad vastuseks ainult mossis ilme ja pearaputuse. Mis siis nüüd valesti on?