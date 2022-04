FOTOD | Kae õudu ehk tätoveeringud, mis oleks võinud olemata olla — roosad stringid, rinnakarvad…

Kui oled üks neist, kes teatud eufoorilises olekus on uljalt mõelnud oma keha kaunistada mõne vahva tätoveeringuga, aga pole seda teatud põhjustel veel teinud, siis siin on hulk inspireerivaid… Või ehk just mitte niivõrd inspireerivaid fotosid inimestest, kes on otsustanud end üllatada kehakaunistusega. Kas need tätoveeringud ikka kaunistavad või on tegu ulja ja rumala otsusega, jäägu igaühe enda otsustada!