Õuduste suhe või nutikas viis lisarahaks? Naise pihtimus: mees maksab mulle, et ma...

“Oleme elukaaslasega noored vanemad — me mõlemad oleme 27aastased ja meil on kolm väikest last, nad kõik on alla kuue aasta vanused. Ma saan aru, et minu kallim rabab kõvasti tööd ja tal on raske, aga kahjuks ei ole see vabandus — ka mina teen tööd. Jah, osalise koormusega, et olla rohkem oma laste jaoks olemas, aga kõik emad teavad, et laste ja kodu eest hoolitsemine on tihtipeale vaevarikkam kui ükskõik mis muu töö.