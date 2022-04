VIIS tähemärki, kellele sobib vallaliseelu tegelikult palju paremini

Amburitele sobib üksindus ideaalselt ja seda lihtsalt sellel põhjusel, et nad hindavad kallilt oma vabadust ja naudivad sellest iga hetke. Nende jaoks on suhe kellegagi võrdväärne emotsionaalse vangistusega. Ja see on muuseas üks nende suurimatest hirmudest.

Need, kes tunnevad Jäärasid hästi, teavad, kui impulsiivsed nad olla võivad. Nad tegutsevad alati ruttu, otsekohe, mõtlematult ja ootavad tulemust silmapilkselt. Paljud inimesed ei suuda aga seda tempot nendega pidada. Ja sellepärast, et mitte kedagi pidevalt järgi oodata, eelistab Jäär olla üksi.

Kaljukitsed vaatavad elu pragmaatilise külje pealt. Nad on ambitsioonikad, neil on nii palju projekte, mida vaja ellu viia. Ja probleem seisneb selles, et tema jaoks on suhe takistus, mis ei võimalda tal ellu viia oma elu unistusi. Kui ta just ei leia enda kõrvale kedagi, kes teda aitab ja toetab, ei tekita temas mingit probleemi elada üksi oma äranägemise järgi.