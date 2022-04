Oh ei! See ammuunustatud trend on tagasi ja isegi Kendall Jenner kannab seda

Tuleb välja, et kui alt laienevate pükstega oleme tasapisi harjuma hakanud, siis platvormkingi võiks küll moest veel veidi kaugemale hoida. Kuid tuleb välja, et need mugavad ent üsna veidrad moeröögatused on siiski tagasi.

Näiteks märgati stiilikoon Kendall Jennerit neid kandmas. Supermodelli märgati sel nädalal Los Angeleses. Ta kandis lühikest, nabapaljastavat toppi, pikki erkrohelisi pükse ning oh üllatust! platvormkingi.