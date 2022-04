Noor näitleja Märten Metsaviir garderoobi jagamisest staažikate näitlejatega: Ivoga me joome koirohuteed ja see on üsna...

Draamateatris jagab Märten garderoobi Ivo Uukkivi ja Jaan Rekkoriga. „Ivoga me joome koirohuteed ja see on üsna...Ma ei ole nii vänget kraami enne joonud,“ pahvatab noor näitleja naerma. Rekkoriga puutusid nad põgusalt kokku juba võtetel. Ent Märtenil on temaga seoses meeles üks hetk veebruari lõpust.