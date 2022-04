Poksija Astrid Johanna Grents: ma soovin olla eeskujuks oma eluviisidega mitte ainult naistele, vaid ka meestele

15. aprillil toimuval Eesti võitlusspordi tippsündmusel The League ülesastuv Astrid Johanna Grents sõnab, et on tänu poksile leidnud oma kutsumise ja eesmärgi. „Ma saan tegeleda igapäevaselt sellega, mis mulle meeldib ja mul on tekkinud läbi poksi väga palju erinevaid võimalusi ja koostööpakkumisi. Olen saanud omale palju uusi tutvusi ja leidnud treeningsaalist omale parimad sõbrad. Ma usun, et kui teha midagi hingega, siis kõik muu loksub ise paika!“ räägib ta.