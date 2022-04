Avameelselt kaotusvalust. Mari Ojasaar avaldab, mis on aidanud tal raskel ajal toime tulla

Emadepäeva eel ilmuvas EMA uues tervenemise teemalises numbris, mis Hooandja kaudu toetajaid kogub, jagab Mari, kes vaid kolm kuud tagasi tõi ilmale oma kolmanda lapse, tütre Maria Luna, kuidas hoogne keskkonnavahetus on muutnud tema kui naise ja ema elu. Samuti kirjeldab ta, mil moel pühapaigad ja -puud aitavad tal läbi tulla kaotusvalust - selle aasta alguses lahkus raske haiguse tagajärjel tema kallis kaksikõde Kristi.

“See, et sa tuled perega siia Hiiumaa loodusesse, on hästi ilus ja romantiline, aga sa pead võtma vastu iseenda ja oma pere täpselt sellisena, nagu ta on. Sa ei saa siin minna ebamugavuste eest kuskile peitu, kohvikusse või kuhu tahes. Sa lihtsalt oled siin metsas ja see on kõik.”

Vahel, kui Maril tekib rääkimise vajadus, teeb ta oma jalutuskäigu ja analüüsib ennast. „Mida ma praegu päriselt tahan teha? Kui ma kurb olen, siis miks? Looduses elamine on nagu rännak iseendas, et end paremini mõista. Loodus on supertervendaja.“

Maril on olnud pikalt mõttes luua lastele raamat pühapaikadest looduses, aasta tagasi, kui õde jäi raskelt haigeks, tundis ta, et on selle loomiseks valmis. “Nii palju kirjutatakse, et tuleb kaitsta pühasid puid ja ristimetsi, aga mis need täpselt on ja kuidas nende juures olla, seda ei tea ka paljud täiskasvanud.”

Mari jätkab: “Käisin ise oma pühapuu ja allika juures jõudu kogumas, palveid lugemas. Sain hästi palju sellesse raamatusse ära kaduda. Panna oma energia ja mõtted sinna.”