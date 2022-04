Kairi lugu: selle levinud ja süütuna tunduva vale kasutamine suhte alguses viis lõpuks koleda petmiseni

Jagan oma lugu. On küll piinlik. Oleks võinud paremini teha. Ausus on ju siiski võtmetähtsusega sõna - see ei ole niisama sõnakõlks. Aga see on väga levinud probleem minuealiste ja pigem ka vanemate naiste seas ning ehkki mina rikkusin sellega ära oma hea suhte ja leidsin end lõpuks vanema abielumehe voodist, ise ka ei tea mida otsimas, siis jagan seda lugu teiste naistega. Ehk on keegi, kes tunneb end ära. Ja ehk jäävad nii mõnedki suhted purunemata, sest lihtsalt ei julgeta alguses tõtt rääkida. Ja lumepall, mis selle vale kasutamisega keerlema läheb, muutub lõpuks liiga suureks...