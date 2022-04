Mida enam on mõtteviis kantud loomingulisusest ja headusest, seda paremini nüüd kõik sujub. Elu on otsekui peegel, pakkudes peaaegu kohe seda, mida enesest välja on antud.



Kas toimuma hakkavat seostatakse karma, jumaliku õigluse või millegi muuga, polegi väga oluline. Küll aga väärib tähelepanu, et paljud inimesed püüavad oma maiseid tegemisi paigutada esoteerilistesse või religioossetesse raamidesse.

Neljapäeval tuleks olla täiendavalt ettevaatlik kõigega, mis on seotud nakkustega.