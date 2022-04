Jevgeni Ossinovski: meeste tervise ebavõrdsus tuleb suurest sotsiaalsest ebavõrdsusest

„Küsimus pole selles, et tõstame teadlikkust,“ märkis Ossinovski. „Päris lahendused on palju sügavamal. Mehe tervisega seotud probleemid on vaimse tervise probleemid: sõltuvused, toitumishäired, narkomaania. Tuleb mõtestada läbi, mil viisil on võimalik toetada teist inimest. Riik peab pakkuma vaimse tervise teenuseid rohkem. Siin on ebavõrdsus väga suur. On sajad tuhanded, kel on hea sotsiaalne turvavõrk, ja on sadu tuhandeid, kellel seda pole. Meestel, kes on ühiskondlikul redelil tipus, on lihtne hoida oma tervist.“

Haigekassa juhatuse esimees Rain Laane tõi välja, et tervise kirjaoskus ja -teadlikkus on kaks sõna, mis Tervisekassa uues arengukavas on korduvad. „Tervise hoidmine hakkab pihta juba hommikul peegli ees hammaste pesemisega, mitte kõik ei tee seda. Väga oluline on mehe eluviis ning palju mõjutab meeste tervist stress. Stress on see, mis on määrav. Kui südamesse sa kõike võtad? Kui mitu tundi päevas tööd teed? Näiteks kodukontori puhul on oht, et aeg, mis kuluks hommikul tööle minekuks, kulub nüüd hoopis töö tegemiseks ja ka lõunapaus võib töö arvelt jääda kõigest 10minutiliseks.“

Suhtekorraldaja Janek Mäggi seevastu leidis, et tööl on tema elus just meeldivaim osa. „Lähtun Angela Merkeli ja Margaret Thatcheri põhimõttest: kui sa üle nelja tunni magad, siis sa oled laisk. Angela sai kolmega hakkama, temal oli nii huvitav elu. Kõige suuremad stressiallikad ei ole töised. Stressi koht ei ole töös, vaid eraelus.“