Need on erinevad tegurid ja põhjused, mis võivad meestel olla viljatuse põhjuseks

„Reproduktiivmeditsiin on oluline läbi inimese elukaare ning probleeme on palju rohkem kui nendest kõneldakse, sest need on sageli personaalsemad ja intiimsemad. Umbes 15% paaridest on lastetud mitte oma soovil. Üks mees sajast on azoospermikud, mis tähendab, et neil pole seemnerakke üldse. Lisaks põeb üks mees kaheksast elu jooksul eesnäärme vähki,“ sõnas Maris Laan.

„Täna rakendatavad geneetilised testid seletavad meile ca 10% põhjustest ära. Väga palju jääb seejuures teadmata. Mehepoolse viljatusega kaasneb ka risk füüsilise ja vaimse tervise häiretele ning varajasem suremus. Reproduktiivtervise ja üldtervise geneetilised riskid tihtipeale kattuvad,“ märkis Laan.

„Reproduktiivtervis on biomarker mehe üldtervisele. Samad geneetilised faktorid võivad olla põhjuslikud nii viljatusele kui üldtervise häiretele,“ lisas Laan.

Meestearst Kristjan Pomm kinnitas konverentsil seda, et sageli jäävad täpsed viljatuse põhjused ebaselgeks, kuid lisas, et mida raskem on juhtum, seda suurem on tõenäosus, et leitakse üles viljatuse põhjus. „Mida vähem on seemnerakke, seda suurem on tõenäosus üles leida põhjus. Viljatust tuleb uurida paaride kaupa. Samuti tuleb uurida kaasuvaid haiguseid ja nende ravi. Arvestada tuleb paaride seksuaalkäitumist ja partnerlussuhet. Kui mees käib tööl näiteks teises riigis, siis vahel ongi n-ö viljatuse põhjuseks see, et omavahel lihtsalt ei seksita,“ lisas Kristjan Pomm Tartu Ülikooli Kliinikumi Androloogiakeskusest.

„Mehe stressi mõju viljatusele võib olla ka näiteks sõjatingimustes elamine, mis täna on aktuaalne. See võib hormoonsüsteemi mehel sassi ajada. Väga kõrge eksamitega seotud pinge ka, need on ajutised viljatuse põhjused. Lisaks on ka tööstress ja viljatusega seotud stress, et mõnel juhul on ootus nii suur. Seda tuleb arstidel osata maha võtta ja selgitada,“ sõnas Kristjan Pomm.