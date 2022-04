Suur vanusevahe — suhtetabu, mis ei taha kaduda

Evolutsioonipsühholoogia on tuhandete aastate jooksul kujundanud ühiskondlikku tolerantsi suure vanusevahega paaride suhtes. Peavoolumeedia säutsud eri generatsioonidest kuulsatest paaridest on lugejatele magus kont närimiseks. Noor naine ja vanem mees stereotüüp sildistatakse diagnoosidega, et naisel on isaprobleemid või ta on kullakaevaja. Noore mehe ja vanema naise koosluses on naine cougar (puuma) ja mees toyboy (mängupoiss).

Kui suur on suur vanusevahe ja miks see tabu on?

Suure vanusevahega paarid on magusad keelepeksu subjektid. Lääne ühiskonnas on üle 10-aastase vanusevahega suhete osakaal meeste seas 25% ja naiste hulgas 15%. 1% paarisuhetes on vanusevahe 28 aastat või rohkemgi. Viimase saja aasta jooksul on toimunud suur ühiskondlik nihe soolise võrdsuse suunas ja elatustase on tublisti tõusnud. Kui varem sümboliseeris vanem mees majanduslikku stabiilsust, siis tänapäeva noored naised saavad enda elustiili eest maksmisega ka ise hakkama. Suure vanusevahega paare mõistetakse hukka rohkem kui kunagi varem. Filmitööstuse moguli Havery Weinsteini skandaalist Hollywoodis sündinud liikumine #MeToo kujundab tugevalt noorema põlvkonna tabulikku suhtumist paaridesse, kus üks pool on vanem, jõukam, mõjuvõimsam. Teine pool on automaatselt ohver.

Hiinas peetakse suureks vanusevaheks juba 2–3 aastat. Meil jääb see number 10 aasta juurde. Ühiskondlikud hinnangud on kujunenud bioloogilisest ootusest, et paarid peavad järglasi saama. Naiste viljakus pärast 35. eluaastat langeb drastiliselt. Vanema mehe puhul paneb silmi pööritama küsimus, kas isa on piisavalt kaua elus, et oma lapsed üles kasvatada. Tühi asi neid lapsi saada on?!