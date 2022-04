Ai-ai, kui valus: just niimoodi on võimalik aru saada, et naise armastus on otsa saanud ja suhe leiab lõpu

Ta ei suhtle enam

Suhtlemine on iga suhte kõige olulisem ja vajalikum osa. Kui naist suhte jätkamine ja suhe ise enam ei huvita, siis lõpetab ta oma mehega suhtlemise ja ei pea olulisemaks rääkida ka kõige tähtsamatest asjadest.

Ta ei alusta enam vestlusi

See on eelmise punkti järg. Naine, keda suhe enam ei huvita, ei hakka ise rääkima ega teemat üles võtma.

Ta muutub kergesti ärrituvaks

Ta on oma kaaslase läheduses aina rohkem halvas tujus. Ta võib ärrituda pisiasjade pärast ja teha mehele etteheiteid, tegelikult on aga mees ise tema jaoks väsitav ja vastumeelne.

Ta on ehitanud emotsionaalse barjääri

Ta ei räägi enam mitte millestki, ei oma tunnetest ega mõtetest. Ei oma rõõmudest ega muredest.

Teie suhtes pole enam sära ega kirge

Võib-olla varem oli teil õhtuti nii palju teineteisele öelda. Võib-olla olid teil omad harjumuspärased naljad, mille abil teine naerma ajada ja mis alati aitasid tuju parandada. Nüüd on see kõik kadunud.

Teie voodielu pole enam sama

Seksuaalsus on osa suhtest, ent teie vahelt on kadunud kõik see, mis oli enne. Ta ei taha enam isegi, et sa teda puudutad.

Ta ei taha sind kuulata

Kui naine armastab oma meest, siis huvitab teda kõik see, mida mees räägib. Kui suhe hakkab aga allamäge minema, siis ei huvita naist enam miski, mis mehesse puutub.

Ta ei pööra sulle enam tähelepanu

Naised üldiselt vajavad palju tähelepanu ja on ise võimelised andma sama palju tähelepanu nendele inimestele, kes neile olulised on. Kui vanasti su naine pingutas, et sulle meeldida ja sinu tähelepanu võita, nüüd aga ei huvita sina teda ega ka sinu tähelepanu, siis ei huvita sa teda enam.

Te tülitsete tihti

Ja te tülitsete tühiste asjade pärast. Tegelikult oled sa aru saanud, et su naine väljendab läbi nende tülide oma pettumust ja meelepaha, mida ta sinu vastu tunneb. Sagedased tülid ja nääklemised ennustavad suhte lõppu.

Kõik märgid õrnusest on kadunud