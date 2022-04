Munadepüha eri! Temaatiline sekspoos, mis tagab nii võimsa oraalse naudingu, et olgu tänatud homne vaba päev

Kui 69 on teada-tuntud oraalne poos, mis toimib nii, et naine on tagurpidi mehe otsas ja mõlemad saavad teineteise genitaalidele hellitavat mõnu pakkuda, siis naised teavad, et see pole just kõige mugavam poos ei naudingu saamiseks ega naudingu pakkumiseks.

Pühademuna sekspoos võib veidi oma olemuse poolest meenutada kurikuulsat 69, aga teeb naiste jaoks elu palju mugavamaks. Kaaslased lamavad eelistatult voodis (jällegi, mugavus ennekõike) külili, nii, et naise pea on suunatud mehe jalgevahe poole ja mehe pea siis naise oma poole. Kuna te olete külili, saate lisaks suule kasutada ka oma käsi, et silitada oma eluarmastuse erinevaid erogeenseid tsoone ja seeläbi tagada veelgi võimsam nauding. Ehk on just pühademuna sekspoos see, mis lennutab teid üle pika aja taevastesse kõrgustesse ja saate mõlemad hommikul kergendatult ohata, et küll on hea, ei mingit tööpäeva? Ja minna hommikul veel ka teisele oraalsele ringile?