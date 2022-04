KOLM RETSEPTI | Munadest ei hooli, aga tähistada tahaks ikka? Vahvad retseptid soolase- ja magusasõpradele

Pane maasikad 1 tl veega potti ning kuumuta keskmisel kuumusel. Sega ja purusta maasikaid lusikaga, kuni need hakkavad lagunema (umbes 5 min). Vala maasikad läbi sõela, et eemaldada seemned, ning jäta jahtuma. Jäta vedelik alles. Sega teises kausis nisujahu, suhkur, sool, vanillipasta, küpsetuspulber ning toasoe margariin. Lisa supilusika kaupa juurde maasikavedelikku ning sega, kuni tainas on ühtlane. Kokku lisa umbes 4 spl maasikavedelikku, vajadusel natuke vähem või rohkem. Ülejäänud vedelikku saab kasutada roosa maasikamaitselise glasuuri valmistamiseks. Paki tainas õhukindlalt ära ja jäta vähemalt paariks tunniks külmkappi seisma.

Kui küpsised on jahtunud, valmista glasuuri. Jaota tuhksuhkur nii mitmesse kaussi, kui mitut erinevat värvi glasuuri soovid teha. Tavalise valge glasuuri jaoks võid lisada tuhksuhkrule taimset piima või sidrunimahla. Lisa vedelikku ainult teelusika kaupa ja sega täielikult, enne kui rohkem juurde lisad, et glasuur ei muutuks liiga vedelaks. Kui siiski tundub, et lisasid liiga palju vedelikku, võid alati lisada tuhksuhkrut juurde. Roosa glasuuri saamiseks sega tuhksuhkur maasika (või mõne teise punase marja) vedelikuga. Lillat värvi saab näiteks peedimahlast, mustsõstrast või acai marja pulbrist. Rohelist värvi annab spirulina, klorella või matcha pulber. Rohelist värvi saab ka kuumutades spinatilehti natukese veega või keetes rohelist kohvi. Kollast värvust annab kurkum, oranži porgandimahl. Sinist värvi saab, kui keeta punast kapsast natukese veega. Kui glasuurid on valmis, vala need minigrip kottidesse, lõika üks nurk ära ja kaunista küpsised.