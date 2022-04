Orgasmi teesklemine ei ole ju miski, mille pärast peaks häbi tundma. On vähe neid naisi, kes saavad ausalt ja avameelselt öelda, et pole mitte kordagi elus orgasmi teeselnud, kasvõi kaaslase meeleheaks. Kuid kui levinud probleem see eesti naiste hulgas on? Vasta küsitlusele ja saame teada!