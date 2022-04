Niimoodi saabki vältida üle aisa löömist? "Elu ei koosne ainult seksist, tuleb ka..."

"Suhe on vastastikune. Kui on hoolimine mõlemapoolne, siis on ka kooselu parem. Elu ei koosne ainult seksist, tuleb ka pesu pesta, koristada, süüa teha jne. Lisaks on vaja ka teenida perele raha. Kui mees seda ei märka ja laob kõik selle tüütu naise õlgadele, siis ei saa ka väsinud naiselt nõuda iga kell seksi, mänge, mida kõike.