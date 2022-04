Sigrid ei otsinud meest raha pärast, sest sai üksi kenasti hakkama. Ta lihtsalt tahtis nii väga teada, mida ta valesti tegi, et mees ära sõitis, ja kas mees tuleb veel tagasi. No vabandust, mees ei kirjuta ega helista ja tuleb veel tagasi?

Tõsi, ega Sigrid sel ajal üksnes oma ekskaasa kõnet või kirja oodanud, vaid otsis aktiivselt uut meest. Internetist, seltskonnast, tuttavate hulgast.

Eks me kuulsime ka järgmisel päeval tööl, kui kuskil koosviibimisel oli mõni tore mees olnud, Sigridiga meeldivalt vestelnud ja lubanud kirjutada või helistada. Kui mõne päeva pärast keegi meist küsis, kuidas selle toreda mehega läheb, siis Sigrid vastas tavaliselt, et mees pole veel helistanud, aga varsti helistab tema ise ja kutsub mehe õhtusöögile. Tegelikult Sigrid vist ikkagi ise ei helistanud. Või helistas ja mees ei tulnud, sest rohkem me neist toredatest meestest ei kuulnud.