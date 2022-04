VIDEO | Nendes kohtades sinu kodus paiknevad suured tolmurullid ja enamik meist ei teagi, kui räpane see kõik on

Paljudel meist on elutoas vaip, aga selle liigutamine ei kuulu just tavapärase koristusrutiini hulka. Ammugi mitte selle täielik ümber tõstmine… Ja selle õue viimine, et kloppida kõik tolm välja. Tõsi on aga see, et vaiba alla koguneb arvestatav tolmukiht ja see juhtub päris kiiresti.