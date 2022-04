Kui oled kellegagi väga lõbusas ja põnevas armumisetapis, on pea võimatu näha mingeid hoiatavaid märke. Tülid suhetes on muidugi ääretult vajalikud, kuid ei tohiks liialt elada selles mullis. Sest on tülisid, mis võivad uuele suhtele üsna kahjulikuks osutuda.