Irja Lutsar: alles hiljuti arvasin, et minu põlvkonna sõda on koroonaviirus. Ometi ma eksisin

„Ütleksin siiski, et koroona on õiglasem kui sõda. Kui üldse seda koroonaviirust millegi eest kiidan, siis selle eest, et jättis noored ja lapsed suhteliselt puutumata. Ja päris ausalt öeldes on meile kõigile üks haigus viimane — kui on ilus elu ära elatud, paljudel isegi juba lapselapselapsed sündinud. Just seepärast ongi koroonaviirus palju õiglasem ja humaansem, kui ükski sõda iial olla saab. Sõjas hukkuvad ju mõttetult kõik, ka lapsed, mistõttu on viirus palju targem sellest, mida inimkond välja suudab mõelda.