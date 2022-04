"Tõde on aga see, et süütud inimesed surevad. Karm, kuid suurimas kahjutundes reaalsus. Ma tunnen end turvalisemalt, kui olen maailmas toimuvaga kursis, hoolimata sellest, kui jäle see olukord on," räägin naine ja lisab, et on ka elukaaslasega palju sel teemal arutlenud ja paika pannud paar plaani “Mis siis kui…”. Loomulikult usume ja loodame me kõik, et see õudus saab ühel päeval läbi ja need plaanid jäävadki vaid plaanideks."

Hiljuti kutsus naine oma sotsiaalmeedia kontol @dayofdaphne kõiki oma jälgijaid üles kriisikohvri nimekirja koostama, juhuks kui ka olukord kodumaal peaks kiiresti eskaleeruma. Mis kuulub Daphne kiisinimekirja?