Eesti naised Ukraina naiste eest! Meeleavaldusel osalenud Veronika: olin märk, mida keegi näha ju ei taha

"See sõda puudutab meid kõiki. See on illusioon, et meiega ju kõik on hästi ja midagi koledat ei juhtu. See on ka minul, aga see on illusioon. Kui ma teaks, et kahe nädala parast on asjad teisiti, hakkaks ma kohe lapsi ja kodu kokku pakkima. Aga ma siiski elan iga päev illusioonis...," räägib naine ja lisab, et see, mis maailmas toimub, on jäle. "Igapäevaseid uudised on rõve ja jäle lugeda ning see teadmine, kui lähedal see kõik meile on, ja et see reaalselt kõik juhtub ja sellel lastakse juhtuda. See viib igasuguse mõistuse!"