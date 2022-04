Kolmapäeva hommikul kell 5.25 liigub Päike Sõnni märki. Kõik pärast seda sündinud beebid on päikesemärgilt Sõnnid.



Laupäeval tasub võimalusel loodust vaadelda ja ilma ning tulevikku ennustada. Tegu rahvakalendri jüripäevaga, mil näiteks pääsukeste nägemise korral usuti, et need toovad kaasa väga hea aasta. Kui selleks ajaks esimene äikesemürin juba kostnud on, tuleb külm kevad.