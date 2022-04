FOTO | Südantlõhestav! 9-aastase Ukraina tüdruku kiri oma hukkunud emale: kohtume taevas...

Geraštšenko vahendab väikese tüdruku sõnu emale kirjutatud kirjas: “Sa oled parim ema kogu maailmas. Ma ei unusta sind kunagi. Ma loodan, et sa pääsed taevasse ja oled seal õnnelik. Ma annan endast parima, et olla hea inimene ja pääseda samuti taevasse. Kohtume taevas. Galia.”

CBS News vahendab, et Geraštšenko sõnul hukkus tüdruku ema Borodjankas — alevis Kiievi oblastis Butša rajoonis, kus on peale Vene vägede sissetungi valitsenud kohutavad tingimused. Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi avaldas eelmisel nädalal, et Borodjankas on veelgi hullem olukord kui Butšas, kus toimunud õõvastavaid juhtumeid tapetud tsiviilisikute näol on terve maailm juba piltide ja videote kujul näinud.