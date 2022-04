Kaks väga lihtsat asja, mida juukseid pestes jälgida, et need kauem puhtad püsiksid

Juuksed tuleb enne šampoonitamist ka korralikult märjaks teha, et vahend saaks ilusti peas laiali valguda. Ühe pesukorra jaoks on paras kogus umbes veerand või pool teelusikatäit šampooni. See tuleb enne käte vahel laiali hõõruda ja korralikult peanahale masseerida, vajadusel võib korgi sees šampooni veega lahjendada, et seda oleks mugavam pähe jaotada.