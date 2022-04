Just tõsiasi, et sirgusin sellise põlvest põlve edasi antud „pärandi“, perekonnas sügavale juurdunud alkoholiprobleemide õhkkonnas, tõi mind valdkonna juurde, mida toona nimetati viinaraviks. Ma armastasin oma vanemaid palavalt ja tean, et nemadki armastasid mind. Sellest hoolimata sai mulle osaks emotsionaalselt, füüsiliselt ja hingeliselt katkine, alkoholist laastatud pereelu.