Maruvihane naine: 21. sajand ja meeskolleeg arvab, et selline "kompliment" on normaalne? Mida veel, ausõna!

“21. sajand. Moodne kontor, noored inimesed, innovaatilised lähenemised. Milline ilus roosa mull, mis läks valusa plaksuga katki! Paar nädalat tagasi vajus mul küll lõug maani. Pidasime osakonnaga iganädalast koosolekut, tulin uue ideega lagedale. Teised kiitsid heaks ja olime valmis juba uue teemaga edasi minema. Ning siis otsustas minust kõigest paar aastat vanem meeskolleeg suu lahti teha. “Naise kohta oled sa päris tark!” teatas ta ja pöördus siis ühe teise kolleegi poole, et hoopis midagi muud arutada.

Ma olin hämmingus. Siiamaani olen tegelikult. Ma arvan, et mitte üheski suhtes, kaasa arvatud töö- ja sõprussuhtes, ei ole okei sellist asja öelda. Ma olen mitu aastat juba selles ettevõttes töötanud ja sellist seksistlikku lähenemist pole ma veel kohanud. Ning ei, ma ei tulnud siia niisama kurtma. Paar päeva peale seda intsidenti läksin tolle kolleegi laua juurde ja lootsin asja selgeks teha — tema aga vaid naeris ja ütles, et mis ma mossitan, see oli ju super kompliment minu hea idee kohta. Ebareaalne lihtsalt… Korralik töökius ja keegi ei võta mind tõsiselt.”