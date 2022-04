Sul on palju venitusarme? Niimoodi oleks tark toimida, et neid rohkem ei tekiks

Venitusarmid on vaid osa elust – see võib olla põhjustatud kiirest kaalukõikumisest, rasedusest, geneetikast või füüsilisest koormusest. Ja seda teavad vist paljud naised, et venitusarmide kaotamine on omamoodi väljakutse. Kuid kogu see katsetamine võib teha rohkem kahju kui kasu.