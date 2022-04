Olulised ilunipid! Need on olukorrad, kus kehakoorimine on lausa hädavajalik

"Naha masseerimise tulemusel muutub see taas siledaks, pehmeks ja heledamaks – see on väärt toime näiteks pigmendilaikudega kimpus olijale,“ kiidab loodusspaa terapeut Katre Abel.

Kindlasti peaks keha koorima enne pihuspäevitust, vahatamist ja raseerimist ning aknele kalduva naha kohal. Rinnal ja seljal tekibki akne tavaliselt pooride ummistumise tõttu ning seal on põhjalik koorimine hädavajalik.