Kurb ja hirmutav! Need on neli märki, mis näitavad, et su kallimal on üks äärmiselt halb omadus

1. Leppimine

See on üks kõige kindlamaid märke, et su partner on kontrollifriik. Sa ei tohiks kunagi tunda, et pead leppima kellegagi, sest ei leia kedagi temast paremat. Tihti panevad just kontrollifriigid meid nii tundma. Mõtle nüüd korralikult, kas sa tunned, et ta teeb sinu elu ja sinu kui inimese paremaks või sa lihtsalt lepid temaga, kartes, et ei leia kunagi kedagi paremat?

2. Liiga palju armukadedust

Kui su armsam ei suuda aktsepteerida fakti, et sul on väljaspool teda elu ja sõbrad, siis võib-olla peaksid astuma sammu tagasi ja oma suhte üle järgi mõtlema. Su elukaaslane peaks teadma, et isegi kui te olete tõsises suhtes, on tähtis, et teil on mõlemal siiski oma eraelud.

3. Pidev kriitika

Kui tal on alati öelda midagi selle kohta, mis sa teed või ütled, ei ole ta kohe kindlasti väärt su kallist aega. Seda märki on lihtne tähele panna, sest negatiivsed kommentaarid jäävad meiega pikaks ajaks. Konstruktiivne kriitika on küll okei, aga hääletoon ja asjaolu, kuidas seda öelda, on väga tähtis, ning kindlasti ei tohiks kriitikaga üle piiri minna.

4. Sinu sõpradest või perest halvasti rääkimine

See ei ole kohe kindlasti okei kui su partnerile ei meeldi ükski su sõber/perekonnaliige ning ta ei suuda nendest halvasti rääkimist lõpetada. Su kaaslane peaks teisi su lähedasi üritama omaks võtta ning proovima nendega hästi läbi saada, sest ka nemad on osa su elust. Kõigiga mitte läbisaamine on normaalne, kuid kui ta on rahulolematu kõikide inimeste suhtes, kellest sa hoolid, on midagi valesti.

allikas: allwomnastalk.com