Naine, jäta meelde! Need on asjad, mille kohta ei tohiks su kaaslane midagi öelda

Selleks, et endaga lasta mitte halvasti käituda, toome välja kolm asja, mille kohta ei tohiks su kallimal mitte midagi öelda olla.

Sinu toitumisharjumuste kontrollimine

Paljudele võib see kõlada täiesti ebareaalsena, aga nimelt järgnev on väga tähtis nn „punane lipp“, mida tuleks märgata. Loomulikult on okei kui su partner annab sulle vahepeal toiduga seotud soovitusi, kuid kui ta hakkab juba täielikult kontrollima, mida sa sööd, on aeg temaga jumalaga jätta. Ükski inimene ei tohiks panna sind söömise pärast halvasti tundma või vihjeid andma, et sa peaksid kaalust alla võtma.

Kuidas sa riietud

Mida sa otsustad kanda, on sinu personaalne valik! Kui su partner pidevalt tahab, et sa riideid vahetaksid või üritab su stiili muuta, ära anna järele. Su stiil on sinu stiil ja sa peaksid endale truuks jääma! Kui ta ei luba sul paljastavaid riideid kanda, tähendab see, et ta ei usalda sind. Paljud arvavad, et see on märk armastusest, aga kui ta sind tõesti armastab, siis ta teab, et saab sind usaldada.

Enese muutmine

Lõpetuseks: kui sa tunned, et su partner sunnib sind olema keegi, kes sa ei ole, on sul tõesti aeg see suhe selja taha jätta ja endale keskenduda. Igas suhtes tuleb tuua teineteise jaoks väikseid ohvreid, aga kui see suhe paneb sind su tõelist mina kaotama, ei lõppe see hästi. Pigem lõpeta suhtlus enne kui asjad veel hullemaks lähevad!

