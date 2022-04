Paljud ei saa aru, et iga laps on erinev, ning need meetodid, mis toimivad teistel, ei pruugi sinu lapse jaoks õiged olla. Kuidas kasvatada tarku lapsi? Tuleb varakult alustada! Just need punktid on olulised täita, et sinu lapsest saaks tark ja intelligentne inimene.