Ära vihasta, ainult vaata ja imesta! Ehk kõik see viitab teadmisele, et kallim pole veel oma eksist üle saanud

1. Ta räägib temast tihti

Oled sa tähele pannud, et su kallim räägib palju oma eksist? Kui see nii on, siis võib-olla on see sellepärast, et ta igatseb tema järele. Ja eksist rääkimine on üks võimalustest tema peale mõelda. Pole tähtis, kuidas ta seda teeb. Isegi, kui ta oma eksi kritiseerib. Sest kõik tunded, ka negatiivsed, jäävad siiski tunneteks.

2. Ta ei taha temast üldse rääkida

Just nimelt, ka vastupidine on üks märkidest. Liiga tihe eksist rääkimine on märk sellest, et ta tema järele veel igatseb, aga kui ta üldse oma endisest kallimast ei räägi, siis ka see ei ole hea märk. Kui ta on oma eksist üle saanud, siis ei peaks temast rääkimine probleemi tekitama. Kui aga lahku on mindud alles hiljuti ja inimene ei taha sellest rääkida, siis võib olla tahab ta oma tundeid tagasi hoida või alla suruda.

3. Ta on ikka veel osa tema elust

Üldiselt on vaja aega, et armastusest saaks sõprus ja lahku minemise järel läheb pikalt aega, et oleks võimalik tulevikus jääda headesse suhetesse. Kui aga lahku on mindud hiljuti, siis ei peaks nad kohe omavahel aega veetma. Kui nad on aga lahus juba aastaid, siis pole sul tõenäoliselt midagi karta.

4. Tema ei tahtnud lahku minna

Kui soov lahku minna ei tulnud temalt, siis on üsna tõenäoline, et ta pole temast veel üle saanud. Sest uus elu on sunniviisiline ja mitte vaba valik.

5. Ta käitub pühade ajal imelikult

Võib juhtuda, et pühade ajal käitub ta teistmoodi, on rohkem hajevil ja eemal. Seda ilmselt sellepärast, et see meenutab talle endist elu. Minevikku koos eksiga. Koos veedetud puhkust.

6. Mõnikord läheb tal sassi ja ta kutsub sind oma eksi nimega

Sest ta on seda eesnime harjunud aastaid kasutama. Kui ta aga kutsub sind voodis oma eksi nimega, siis võib see olla sellepärast, et ta mõtles tema peale sel hetkel...