Uudne lähenemine petmisele? "Füüsiline pool ei olegi mulle nii oluline. Aga sellist reetmist ei andestaks..."

"Kui ühel hetkel peaks välja tulema, et ta on maganud mõne teise naisega — ütleme siis, et üheöösuhe, siis nüüd ma olen veendunud, et kui ta päriselt libastus ja kahetseb, siis me suudaksime sellest kriisist koos, ühisel jõul väljuda. Aga kui peaks juhtuma, et ta hakkab sulguma, me ei räägi enam sügavatest teemadest ja nagu on moodne öelda “kasvame lahku” ja selgub, et selle põhjuseks on keegi teine naine, kellele ta nüüd usaldab oma intiimsemaid mõtteid — seda ma ei suudaks andestada. See on reetmine, mis mulle pähe ei mahu. Aga eks inimesed ongi erinevad. Minu arvates see füüsiline pool lihtsalt ei olegi nii oluline… Huvitav kohe mõelda, kuidas aastate jooksul võib arvamus nii kardinaalselt muutuda.“ — Mirjam, 33