Ülestunnistus: ma harrastan hetkel enda elu parimat seksi oma parima sõbranna abikaasaga

„Ma magan oma parima sõbra mehega ja kuigi ma tean, et see on kohutav reetmine, ei suuda ma end peatada. Sõbrannal oli mõni aasta tagasi suhe mu teise sõbra abikaasaga — nii et vaevalt on tema see süütu pool!” Niimoodi alustab oma kirevat lugu 35aastane naine.