Stilist annab nõu: millised on selle hooaja kevad-suvised moetrendid?

“Värvigammadest on sel hooajal moes erksamad toonid, eriti just roheline ja sinine, samuti roosad ning oranžid toonid,” rääkis stilist. Kuigi tema sõnul ei ole sellel hooajal suure tähelepanu all midagi sellist, mida varem näinud ei ole, on suurim fookus just erksatel värvidel. “Kui eelnevatel aastatel on kevade saabudes poodides märgata rohkelt mustreid, on sel aastal neid poelettidel vähem ning mängitakse rohkem erinevate kangastega: läikivad pärlmutter ja kootud materjalist rõivad lisavad riidekappi omapära ja sobivad eriti neile, kes tahavad kanda midagi ägedat, kuid mustritest lugu ei pea,” selgitas stilist.

Trenditeadlikul naisel olgu kapis laiad teksad

Kuigi noorem generatsioon on alt kitsenevad teksad maha kandnud, on stilisti sõnul ka nendel trenditeadliku naise kapis oma koht ja ümber teksaseid saab hästi kombineerida näiteks oversized pluuside või pintsakutega. “Siiski, kes trende jälgib, teab, et üks paar alt laienevaid pükse peaks algavaks hooajaks kapis olemas olema,” teadis Kristiine keskuse stilist rääkida.

Sellel hooajal märkab poodides ka asümmeetrilisi riideid, samuti on olulisel kohal lõhikuga kleidid ja seelikud. “Erilised lõiked on ka toppidel, samuti kohtab näiteks ühe varrukaga kleite ning ka veste ja nabapluuse. Lõigetest domineerivad veel drapeeringud õlgadel ja puusadel ning ka eelnevalt mainitud alt laienevad püksid,” kirjeldas stilist trendikaid lõikeid. Ta lisas, et antud valikud on küll julged, kuid ta innustab igaüht andma võimalust kasvõi proovimise näol ka sellistele esemetele, mida tavaliselt ei kanna.

Moes on 90datest inspireeritud riided ja aksessuaarid