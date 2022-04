Vau, kui rõve! Need tooted, mida naised igapäevaselt kasutavad, on räpasemad kui wc-pott

Spetsialistide poolt avaldatud pildid näitavad testitud toodet koos pudeli hallituse ja pärmseene tasemega ja pudeli bakteritega. Ka pildilt on näha, et lauvärvi jaoks kasutatava pintsli testinõu on täielikult kaetud sinise-rohelise hallitusega. Pintsel, millega kantakse peale aluskreemi, sisaldas endas aga hulganisti suuri punaseid bakterite tilkasid. Nende järgi on selgelt näha, miks võivad meigi näole kandmiseks kasutatavad tooted põhjustada nahal infektsioone ja nahalööbeid.