FOTO | 70 aastat abielu! Paar tähistas armastust imelise fotosessiooniga, kus naine kandis esialgset pulmakleiti

Paar abiellus 1952. aastal, kui Nancy oli vaid 16aastane teismeline. Nüüd, peale 70 koosoldud aastat on neil viis last: Duane Lubbers (67), Lori Heier (65), Dee Dee Konrad (64), Dawn Gerlach (62) ja Melissa Schutte (54). Lisaks on neil 12 lapselast ja lausa 21 lapselapselast.

Sel erilisel päeval otsustas noorim lapselaps Anna, kes on elukutseline pulmafotograaf, oma vanavanemaid pildistada nii, et Nancy kannab oma originaalset pulmakleiti, mis talle endiselt nagu valatult sobis. Anna ütles: "Mul tekkis idee pildistada vanaema tema kleidis ja siis leidis mu ema Melissa vanaisa Korea sõjaarmee ülikonna, mida ta kandis."

Seitsmekümne aasta eest maksis see kaunis pulmakleit 32 eurot ja nüüd samasse kleiti mahtumine pani Nancy end uhkena tundma. Ta lisas: „Minu kleit oli midagi erilist ja ma armastasin seda, nii et ma lihtsalt säilitasin ja hoidsin seda kõik need aastad. Oli väga hea tunne seda uuesti kanda ja meil oli väga lõbus pulmapäeva meenutamine ja fotosessioon."

Ka Melvin ütles, et näha naist taaskord samas kleidis tõi palju ammuseid mälestusi esile. 1952. aastal peeti kiriklik laulatus ja peale seda toimus einestamine kiriku keldris. Mees mäletab, et magustoiduks sõid nad jäätist ja kooki.

Melvin ütles, et nende pika ja õnneliku abielu saladus on lahkarvamuste puhul üksteisega arutamine ja lahenduste leidmine üheskoos. Kui lahendus probleemile on leitud, ei tohi tema sõnul enam seda teemat välja tuua.

Nancy lisas: "Austage üksteist alati, isegi kui te ei nõustu. Näidake üles palju armastust ja hoolt ning andke andeks ja unustage. Lihtsalt võtke elust parim, mida võtta annab“

Allikas: Daily Mail