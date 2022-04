KOGEMUS | “Abiellusin nartsissistiga. See uus mees, minu enda abikaasa, võis olla kirjeldamatult külm.”

Need esimesed paar aastat abielus olid piinavad. Ma igatsesin seda meest, kellega kohtasin. See, kes ei ajanud mind igapäevaselt nutma. See, kes tundus uskumatult soe ja hooliv. See, kes tundus selgelt tagasihoidlik ja leplik. Mind ajas segadusse tema asemele tulnud alternatiivne ego.

See uus mees — minu enda abikaasa — võib olla kirjeldamatult külm. Ma ei suutnud end sundida seda oma emale, õdedele-vendadele ega sõpradele rääkima. Nad armastasid mu meest. Ma ei tahtnud seda ohtu seada. Kui nad teaksid tema teist poolt, vihkaksid nad teda igavesti.