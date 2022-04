On aga maailmakuulsaid inimesi, kes on neist tavalistest teenustest veel sammukese edasi astunud, nii et neid abistavad inimesed on pidanud töö raames väga üllatavaid asju korda saatma. Siin on nimekiri 12 kummalisest asjast, mille tegemise jaoks on kuulus inimene kellegi palganud.