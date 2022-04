Toomela sõnab, et tegelikult praegusel ajal inimesed tahavad kokku tulla ning soovivad, et nende panust märgataks, nad soovivad vahetada mõtteid, olla koos ning olla väärtustatud. Ukrainas toimuva tõttu on inimesed tundelisemad ning südamed on rohkem avatud, soovitakse teha head ja hinnatakse ning märgatakse rohkem erilisi väärtuslike hetki elus. Igaühe jaoks on tegelikult väga oluline, et ettevõtted ja juhid näitaksid välja, et töötajatest ning nende panusest hoolitakse.