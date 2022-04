Maadleja Epp Mäe: palju on olnud neid, kes on mulle aastate jooksul öelnud, et naiste maadlus teeb koledaks

"Kui palju on olnud neid, kes on mulle aastate jooksul öelnud, et naiste maadlus teeb koledaks. Piltlikult öeldes olen pidanud maadlema arvamusega, et maadlemine tähendab mehelikkust.“ Eelarvamusi lõhkudes on Epp püüdnud jagada sirguvatele mantlipärijatele toetust ja lootust, et väikesest Eestist saab tõusta maailmatippu. Kui ise väga tahad, on kõik võimalik.