Oska juba eos vältida: suurimad vead, mida just mehed suhtes teevad, mis viivad hüppeliselt lahkuminekuni

Mees ei tee enam komplimente

Naised on väga keerulise loomusega. Nad panevad alati kõike tähele ja jätavad meelde väiksemadki pisiasjad. Piisab ühestainsast pilgust, mille mees teisele naisele heidab, kui naine tunneb end ohustatuna. Naine vajab, et mees teda rahustaks ja võtaks ära tema kartused ja hirmud. Ta tahab teada, et mees talle truu on ja teda armastab. Ta tahab teada, et ta on mehe silmis ikka veel ilus ja et mees teda imetleks.

Mees sulgub endasse

Meestel on kombeks iseendasse sulguda, kui neil on probleeme. Selline käitumisviis hoiab aga naist eemal, kes tunneb end selle tõttu halvasti. Kui su kaaslane tahab aru saada, miks sa endasse sulgunud oled, siis selgita talle rahulikult, ilma vihastamata.

Mees ei võta vastutust enda peale

Mõned mehed ei võta kunagi vastutust oma tegude pärast enda peale. Nad süüdistavad alati naist kõiges. Aga on tähtis, et mees tunnistaks oma vigu ja mõistaks, et vahel on ka tema probleemiks, mitte naine. Kui ka naisel peaks lasuma süü, siis rääkige suud puhtaks.

Omavaheline suhtlemise puudumine

Suhtlemise puudus tekitab suhtes suure lõhe. Vajalik on, et suudetaks rääkida tülidest ja probleemidest. Kui suhtlemist enam ei ole, siis eemalduvad mõlemad kaaslased teineteisest nii palju, et mees võib muutuda isegi võõraks oma naise jaoks.

Mees ei kuula

Naised juba kord on sellised, et nad vajavad suhtlemist. Kui naisel on raske hetk elus, tahab ta sellest rääkida. Mehed ei ole sellised. Naine ei taha, et mees tema asemel probleemile lahenduse leiaks, ta tahab, et keegi teda kuulaks ja oleks tema kõrval rasketel hetkedel. Ära sunni teda otsust vastu võtma ja ära mõista teda hukka. See solvaks teda. Kuula teda, anna talle nõu ainult siis, kui ta seda küsib.