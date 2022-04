Odav, maitsev ja toitev? KOLM retsepti puhuks, kui rahakotis haigutab tühjus, aga toituda tahaks tervislikult

Külmkapp on tühi, aga süüa ju tahaks… Äkki kuivainete riiulis leidub veel midagi? Vaja on ainult üht oapurki, väikest sibulat, natuke jahu ning viimast tilka BBQ-kastest, mis pudelipõhja (loodetavasti) veel jäänud on ning saabki juba meisterdada midagi maitsvat. Mis jahu retseptis kasutad, on sinu enda valik. Katsetada võib nii nisu-, kaera-, odra- kui ka pähklijahuga.