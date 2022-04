Lahutusadvokaat avaldab üllatava põhjuse, miks mehed võiksid kindlasti esimesel kohtingul arve tasuda

Lee selgitab, et kui esimene kohting hakkab läbi saama ja on käes aeg arvet tasuda, peaks mees kohe pakkuma, et tasub arve ise. Ehkki paljude inimeste meelest ongi sellise žesti taga elementaarne viisakus, siis alles nüüd hakkab lahutusadvokaadi sõnul põnev osa. Nimelt nüüd on tema sõnul võtmetähendusega see, kuidas naine reageerib.

Kui naine hakkab pakkuma, et teeme arve pooleks või et ta maksaks kasvõi näiteks joogid ise, on see lahutusadvokaadi sõnul roheline tuli järgmiseks kohtinguks, kuid mees võiks siiski rahumeeli arve tasuda.

Aga kui naine ei liiguta ennast ega kavatse kasvõi viisakuse mõttes pakkuda, et maksab väikese osa arvest ise, siis taolise naisega ei soovita lahutusadvokaat enam kohtingule minna.

“Kujutage nüüd ette — sa lähed võhivõõraga esimest korda välja. Sa kulutad tema peale mitukümmend eurot, aga tal ei tule mõttessegi maksta või isegi mitte teeselda, et ta on nõus arvet poolitama. See ütleb juba palju selle kohta, milline inimene võiks ta ka edaspidi olla, kui suhe peaks tõsisemaks muutuma.”

Lahutusadvokaat, kes ilmselgelt on pealt näinud palju lahutusi, ütleb, et selline käitumine naise poolt esmakohtingul on suur ohumärk ja mehed võiksid seda arvesse võtta. Jah, see ei pea alati nii must-valge olema, kuid ohumärgiks liigitub see tema sõnul kindlasti (kui just kohtingukaaslased ei ole rahast juba varem rääkinud ega seda teemat teineteise jaoks rahuldusttekitavalt selgeks teinud).

Allikas: Daily Mail