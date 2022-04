Vaata otse | Emadepäeva konverents „Ema ja laps“

25. aprillil toimub Eesti Noorsooteatri väikses saalis emadepäevale pühendatud konverents, mis kannab pealkirja „Ema ja laps“. Konverentsi fookuses on teemad, mis käsitlevad ema ja lapse suhet — seda nii argielus, kriisisituatsioonis kui täiskasvanueas. Emad on need, kes panevad suuresti kokku lapse minapildi ning määravad selle, kuidas laps täiskasvanueas oma elu näeb.