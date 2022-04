NAISTEKA NÄDALAHOROSKOOP | Inspiratsioon tabab praktiliselt igaüht, kes on valmis seda vastu võtma

Eriti põnevaks muutub nädal neljapäevast alates. Nüüd tasub mõelda oma viimaste nädalate kõige olulisematele kogemustele — nii õnnelikele kui ka valusatele. Õppetunnid, mis need kaasa on toonud, tuleks vastu võtta avatud südame ja meeltega, siis suudetakse järgnevate võimalusterohkete kuude jooksul enim saavutada.



Laupäeval on selle aasta esimene päikesevarjutus. Tegu on suurepärase õpetliku ajaga, mis aitab leida enesest peidetud väärtused ning need ellu rakendada.

Maagiline volbriöö nädala lõpus muudab nõiakunsti mänguliseks, kuid nendes mängudes varjab end ilus tõde — oleme ise oma õnne loojad ja kujundajad.