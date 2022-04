Karulauguhooaeg on alanud! Kas hinnatud taime võiks kasvatada ka linnakorteri rõdul? Vastuse annab spetsialist

Üha populaarsema rõduaianduse harrastajate kurvastuseks ütleb Heli, et linnakorteri rõdul karulauku kasvatada pole suurt mõtet. „Ta on lühiajaline maitsetaim. Potiistikult saab üksikuid lehti, sest sibul toitub lehe kaudu ja kui neid liiga väheseks võtta, jääb ta toitaineteta. Lisaks tahab karulauk mulla sees talvituda.“

Karulauk on levinud peaaegu terves Euroopas, Venemaal, Kaukaasias, Aasias. Kõige meelsamini kasvab see taim niiskes lehtmetsas ja samuti eelistab ta varjulist kasvukohta. Karulauku kasutatakse nii maitse- kui ka ravimtaimena. Teda kasvatatakse ka aedades. Taime osad sisaldavad eeterlikke õlisid. Söödavad on nii lehed, varred, sibulad kui ka õied.